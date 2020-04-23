Клоунада по ирански

Несколько дней назад азербайджано-иранские отношения потряс скандал из-за публикации армянскими пользователями соцсетей видеозаписи, из содержания которого стало ясно, что карабахские сепаратисты получают грузы из Ирана.

Комментарии армянских пользователей под видеозаписью свидетельствуют о том, что груз битума в иранских цистернах, предназначался для предприятия по производству асфальта, расположенного в Ходжалы, а топливо шло на снабжение воинских подразделений Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана.

После освещения этого факта азербайджанскими СМИ последовала официальная реакция. Так, между замминистра иностранных дел Халафом Халафовым и представителем иранского МИД Аббасом Арагчы состоялась телефонная беседа. Последний заявил, что видеозапись является фейковой, созданная армянами для разжигания вражды между Азербайджаном и Ираном.

В свою очередь, Халаф Халафов подчеркнул, что подобные действия служат поддержкой Армении как стране-оккупанту и эскалации нагорно-карабахского конфликта. Он выразил надежду на то, что иранская сторона — в соответствии с принципами двусторонних отношений — изучит эти видеокадры и внесет ясность в этот вопрос.

Для снижения напряженности послу Ирана в Азербайджане Джаваду Джахангирзаде даже пришлось выйти за рамки шаблонных заявлений своего МИД и подчеркнуть, что согласно резолюциям СБ ООН, оккупированные территории должны быть возвращены Азербайджану. Таким образом, неоднократно уличенный на протяжении многих лет во лжи и лицемерии Иран вновь отрицает свое отношение к оказанию помощи карабахским сепаратистам.

О том, что Иран активно помогает карабахским сепаратистом можно открыто узнать из армянских СМИ. Еще в конце прошлого года, распространилась информация о том, что иранская компания Part Saman Jahan Co. приняла участие в «реставрации» мечети Верхняя Говхарага в Шуше.

Согласно информации, в церемонии открытия после «реставрации» этой мечети в октябре 2019 года принял участие глава организации «Мировое наследие исторических церквей Ирана» этнический армянин Шерли Аведян. Стоит отметить, что эта организация входит в структуру министерства культурного наследия, туризма и ремесел Ирана. В связи с работами иранских специалистов по «реставрации» мечети в Шуше посольство Азербайджана неоднократно направляло ноты протеста иранской стороне. Проводились встречи в администрации президента Ирана и иных госструктурах с требованием прекращения работ в шушинской мечети. Эту тему поднимали и официальные представители Азербайджана в ходе визитов в Иран, однако в ответ иранская сторона заверяла их, что расследует этот вопрос. В последний раз эта тема была поднята в декабре 2019 года на встрече вице-премьера Азербайджана Шаина Мустафаева с главой президентской администрации Ирана Махмудом Ваези.

По информации поступившей в редакцию из заслуживающих доверия источников, на оккупированных азербайджанских территориях (в основном Губадлинский, Зангиланский, Джабраильский и Физулинский районы) со стороны иранских граждан и с непосредственным участием армянских военнослужащих осуществляется незаконный оборот наркотических и психотропных средств.

Помимо этого, иранские граждане курдского происхождения наладили поставки оружия и наркотиков в большом количестве из иракских городов Басра и Эрбиль в так называемый Иракский Курдистан, а оттуда на оккупированные территории Азербайджана в Нагорном Карабахе. Это оружие используется карабахскими сепаратистами для совершения провокаций против азербайджанской армии на линии соприкосновения.

На территории Зангиланского и Джабраильского районов под контролем министерства обороны и службы национальной безопасности Армении со стороны армянских и иранских наркобаронов культивируются наркосодержащие растения. В местных лабораториях из этого сырья получают наркотики, которые после переправляют в Европу по двум маршрутам – через Грузию и Грецию.

При организационной поддержке учреждённого иранскими армянами благотворительного общества «Теваник» 15 ноября 2019 года в Тегеране с целью помощи карабахским сепаратистам была проведена ярмарка продукции, произведенной на оккупированных территориях Азербайджана. Эта продукция, в основном продукты питания и предметы одежды, была реализована через торговые объекты Ирана, владельцами которых являются армяне.

Наличествует также информация о том, что посольство Ирана в Армении поощряет иранских предпринимателей вкладывать средства в развитие сельского хозяйства на оккупированных азербайджанских территориях. К примеру, имеется информация о том, что глава экономического комитета парламента Ирана Мохаммедрза Пурибрахими Даварини выступил посредником для организации встречи одного иранского предпринимателя с бывшим послом Ирана в Армении Сейид Казым Саджади. Из этого факта можно предположить, что руководство Ирана настойчиво предлагает местным предпринимателям вкладывать инвестиции и вести бизнес в Нагорном Карабахе.

К слову, вышеупомянутый Сейид Казым Саджади запомнился еще и тем, что в сентябре 2019 года завершая свою дипломатическую миссию, сделал прощальное фото с министром административного управления и инфраструктуры Суреном Папикяном на фоне карты, на которой Армения и Карабах изображены как единое государство.

Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы утверждать, что власти Ирана в открытой форме покровительствуют карабахским сепаратистам. Здесь уместно вспомнить и о том, что в сентябре 2016 года в Тегеране на церемонии открытия 48-й «Армянской олимпиады» приняла участие сборная сепаратистского режима, созданного на территории оккупированного нагорно-карабахского региона Азербайджана. На формах армянских спортсменов красовалась надпись «Арцах» и «символы» сепаратистского режима.

Комментируя это, тогдашний посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин заявил, что «использование на спортивной форме какого-либо из участников герба или же символа другой стороны, было осуществлено без согласования с Организационным комитетом». С того момента прошло три года и сейчас нынешний иранский посол, комментируя скандальную видеозапись, утверждает, что это происки армян, пытающих посеять вражду между Азербайджаном и Ираном. Кому нужна эта клоунада в виде неуклюжих оправданий? Ложь иранских чиновников настолько очевидна, что не имеет смысла отрицать связь Ирана с карабахскими сепаратистами.

Полагаем, что для руководства Ирана ныне самое время для размышления по поводу своих заигрываний с карабахскими сепаратистами. Не раз пойманный на лжи и каждый раз старающийся замять громкий скандал, Иран должен определится с кем он на самом деле. С Азербайджаном, который недавно предоставил ему гуманитарную помощь в размере 5 млн. долларов, или с Арменией, оккупировавшей азербайджанские территории. Выбор за Тегераном.