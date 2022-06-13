Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон отказалась поддержать призыв президента Франции Эммануэля Макрона не унижать Россию и высказалась против переговоров с Москвой. Об этом сообщает издание Le Point.

Ранее Макрон заявил, что Россия «не должна быть унижена» — это позволит улучшить дипломатические отношения между Западом и Москвой, когда спецоперация га Украине подойдет к концу.

«Когда говорят, что не нужно унижать Россию, честно, мне кажется, это уже пройденный этап. [Президент России Владимир] Путин уже давно нарушил красную линию», — сказала Клинтон.

Она высказала мнение, что Путин считает себя императором Петром Великим, который на протяжении 20-лет воевал со Швецией, странами Прибалтики, Скандинавии и странами Севера.

Также Клинтон отметила, что главы стран Латвии, Литвии, Эстонии и Польши яснее видят, какие у российского президента цели.