Китайские ученые обнаружили древний череп, который мог принадлежать совершенно новому виду человека, названному Homo longi или «человек-дракон». Результаты исследования были опубликованы в трех статьях в журнале The Innovation.

Первоначально череп был найден в 30-е годы прошлого века китайскими рабочими, строившими мост через реку Сунгари в Харбине. Чтобы череп не попал в руки японских захватчиков, его завернули и спрятали в заброшенном колодце. На протяжении почти 90 лет он оставался там, пока в 2018 году нашедший его мужчина не рассказал о находке внуку. После этого окаменелость передали в дар Музею наук о Земле Университета Хэбэй.

По мнению ученых, череп принадлежал мужчине около 50 лет. У него была массивная голова, широкий, выпуклый нос и большие глаза. Рост у «человека-дракона» мог быть выше, чем в среднем у современных людей, а телосложение — очень крепким. Исследование показало, что данная группа проживала в Восточной Азии по меньшей мере 146 000 лет назад. Более того, ученые заявили о том, что эта ветвь человеческого генеалогического древа более тесно связанную с Homo sapiens, чем неандертальцы. В то же время некоторые специалисты считают, что данный череп, вероятно, принадлежал денисовцу.

Ранее ученые впервые воссоздали облик загадочного древнего человека. Информация об анатомии денисовца была извлечена из паттернов активности различных генов (lenta. ru)