Китайские технологические компании планируют создать конкурента Google Play

Китайские технологические компании Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют создать единый магазин приложений. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Четыре крупных игрока на рынке коммуникаций и электроники собираются объединиться в Глобальный альянс разработчиков сервисов (Global Developer Service Alliance — GDSA). На их единой платформе разработчики со всего мира смогут размещать и продавать игры, фильмы, музыку и приложения. Как сообщает агентство, GDSA может стать конкурентом сервиса Google Play.

На сайте GDSA говорится, что новый сервис для разработчиков будет доступен «в девяти странах и регионах, включая Индию, Индонезию, Малайзию и Россию». В рамках альянса компании собираются использовать свои конкурентные преимущества на различных региональных рынках: Xiaomi — в Индии, Oppo и Vivo — в Юго-Восточной Азии, Huawei — в Европе. По данным агентства, новый интернет-магазин может открыться в марте.

По данным консалтинговой компании IDC, в четвертом квартале 2019 года на долю компаний Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo пришлось 40,1% объемов продаж мобильных телефонов в мире.(ТАСС)