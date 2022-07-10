Появилось видео, на котором китайские националисты отмечают в клубе смерть экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

По данным издания South China Morning Post, такая реакция может навредить репутации Китая на международном уровне.

Отмечается, что китайские националисты были недовольны высказываниями Абэ о Тайване.

Абэ умер в пятницу, 8 июля, после совершенного на него покушения. По словам представителя правящей Либерально-демократической партии Японии, Абэ скончался в больнице префектуры Нара, куда его госпитализировали после покушения.

Нападение на Синдзо Абэ произошло утром 8 июля во время уличного выступления в городе Нара. Политик был ранен и госпитализирован без сознания. В пожарном управлении префектуры сообщали, что бывший премьер Японии находился в «состоянии остановки сердца и легких» — так в стране называют клиническую смерть, которую подтвердить может только врач, а не спасатели.