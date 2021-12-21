«Китай твердо придерживается оборонительного характера национальной оборонной политики, придерживается политики неприменения ядерного оружия первым, Китай никогда не размещал ядерное оружие за пределами своей территории и никогда не предоставлял «ядерный зонтик» другим странам», — заявили в ведомстве на вопрос, нужен ли КНР договор с США, аналогичный тому, который Россия предложила США и НАТО.

В ведомстве отметили, что китайская сторона «много раз ясно выражала свою позицию по вопросу о ракетах средней дальности и решительно выступает против размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе в какой бы то ни было форме».( РИА Новости )