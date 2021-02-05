Китай выразил США протест за проход американского эсминца через Тайваньский пролив

Китай выражает Соединенным Штатам решительный протест в связи с проходом американского эсминца USS John S. McCain через Тайваньский пролив. Об этом заявил в пятницу официальный представитель восточного военного округа КНР Чжан Чуньхуэй.

«США намеренно создают напряженность, оказывая негативное воздействие на мир и стабильность в регионе, — приводит его слова официальная страница Министерства обороны Китая в социальной сети WeChat. — Мы выражаем по этому поводу решительный протест. <…> Наши войска будут твердо защищать государственный суверенитет, безопасность и территориальную целостность КНР».

Как уточнил представитель, китайские ВС контролируют ситуацию и следят за действиями американской стороны.

Власти материкового Китая считают Тайвань неотделимой частью страны и с настороженностью воспринимают любое иностранное военное присутствие в регионе.