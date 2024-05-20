Китай на фоне инаугурации нового президента Тайваня Лая Циндэ ввел санкции в отношении еще трех американских оборонных концернов. В список «ненадежных предприятий» включены оборонные и космические подразделения компаний Boeing, а также General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, сообщило министерство торговли КНР в понедельник, 20 мая.

В сообщении говорится, что эти американские компании поставляли вооружения Тайваню, который Китай считает своей мятежной провинцией и неотъемлемой частью. Данным компаниям запрещено делать новые инвестиции в КНР, их руководителям запрещен въезд в Китай. (ТАСС)