Китай впервые отчитался о потерях при конфликте на границе с Индией

Четверо китайских военнослужащих погибли, еще один серьезно пострадал при обострении конфликта на границе с Индией в июне 2020 года, сообщило министерство обороны Китайской Народной Республики (КНР).

До этого китайская сторона не публиковала данные о своих потерях.

Один из погибших был посмертно удостоен почетного звания героя, еще троим также посмертно присвоили государственные награды первой степени, указано в заявлении минобороны.

Ситуация на границе обострилась в мае 2020 года на фоне ряда конфликтов между военными Индии и Китая в районе озера Пангонг. В феврале 2021 года стороны начали отводить войска от границы.(Газета.Ru)

| 2021-02-19T09:19:40+04:00 19 февраля 2021, 10:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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