Китай в пятницу успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник APSTAR-6E. Об этом сообщила газета «Чжунго хантяньбао», курируемая Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на странице издания в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен при помощи ракеты «Чанчжэн-2-цэ» в 02:10 по пекинскому времени с космодрома Сичан на юго-западе страны. Он стал 460-м для носителей этой серии.

APSTAR-6E весит 1,3 тонны, период его эксплуатации составляет 15 лет. Этот космический аппарат, разработанный Китайской академией космических технологий, будет использоваться для предоставления услуг широкополосной связи.