Китай упростит въезд только для привитых китайской вакциной, прибывших через Гонконг

Китайские власти с понедельника упрощают въезд только для привитых китайской вакциной иностранцев, прибывающих в страну через Гонконг. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Насколько мне известно, соответствующая мера по упрощению въездных процедур для иностранцев касается только тех, кто привился китайской вакциной и въехал на территорию Китая через Гонконг», — сообщил он на регулярном брифинге.

Как уточнил дипломат, граждане других государств, прибывающие в КНР через все прочие города, обязаны соблюдать все существующие требования китайского правительства. Он также добавил, что приезжающие в страну должны проходить карантин.(ТАСС)