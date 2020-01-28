Китай требует извинений от датской газеты

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге Поднебесной вместо звезд изображены вирусы.

«Недавняя вспышка нового коронавируса в Ухане унесла 81 драгоценную жизнь в Китае. В то время как китайское правительство и народ делают все, чтобы бороться с этой редкой чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, а международное сообщество выразило нам большую симпатию и поддержку, Jyllands-Posten опубликовал «сатирический рисунок» Нильса Бу Буйсена, являющийся оскорблением для Китая и ранящий чувства китайского народа. <…> Это выходит за границы цивилизованного общества и за этическую границу свободы слова и оскорбляет людей. Мы выражаем наше глубокое возмущение и требуем, чтобы Jyllands-Posten и Нильс Бу Буйсен признали свою ошибку и публично извинились перед китайским народом», — написано в сообщении, размещенном на сайте посольства.

«Мы не можем извиниться за то, что не считаем неправильным. У нас нет намерения оскорблять или насмехаться. И мы не думаем, что рисунок это делает», — прокомментировал агентству Ритсаус бюро главный редактор газеты Якоб Нюбру.