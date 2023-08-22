Министр коммерции Китая Ван Вэньтао в рамках сессии «Диалог лидеров на деловом форуме БРИКС» зачитал заявление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором заявил о том, что Пекин выступает за обеспечение всеобщей безопасности и устранение причин конфликтов в мире. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам необходимо прилагать усилия для достижения всеобщей безопасности. В эти годы мир был не очень спокойным, многие страны и регионы пережили войны, а люди были перемещены», — говорится в заявлении Си Цзиньпин.

В нем также утверждается, что «международное сообщество стремится устранить коренные причины конфликтов и найти фундаментальное решение для обеспечения долгосрочного мира».