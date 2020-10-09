Китай присоединился к международному механизму по вакцинации от COVID-19

Китай официально присоединился к международному механизму COVAX, призванному обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китай и Глобальный альянс Gavi подписали соглашение об официальном присоединении к COVAX. Это важный шаг, который сделал Китай в рамках данных обещаний сделать вакцину от COVID-19 общественным благом для всего мира», — говорится в сообщении.

Более 170 стран участвуют в инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) — COVAX, которая направлена на обеспечение глобального доступа к эффективной вакцине от COVID-19 для всех стран.