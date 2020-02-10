Китай предостерег Францию от дискриминационных мер в отношении Huawei

Посольство КНР во Франции выразило обеспокоенность в связи с предполагаемым намерением этой страны ввести меры, ограничивающие доступ к созданию китайской компанией Huawei систем мобильной связи пятого поколения (5G) на ее территории. Соответствующее сообщение размещено в воскресенье на сайте ведомства.

По его данным, во французских СМИ появилась информация о готовящихся рестрикциях, в число которых входит запрет на использование оборудования Huawei при внедрении 5G в ряде крупных городов государства. «Мы глубоко шокированы и озабочены. Президент Эмманюэль Макрон и другие представители французских властей неоднократно подтверждали, что в касающихся 5G вопросах Франция не будет вводить дискриминационные меры в отношении той или иной страны или компании и не будет исключать Huawei. Так что, если эта информация верна, она идет вразрез с обязательствами, которые взяло на себя французское правительство», — говорится в заявлении посольства.

В нем также подчеркивается, что хотя беспокойство о безопасности сетей 5G объяснимо, для введения ограничений в отношении конкретных компаний Франция должна сначала представить прозрачные критерии, которые обеспечат одинаковую оценку всех кандидатов. «Разное отношение к компаниям в зависимости от страны их происхождения будет означать открытую дискриминацию и замаскированный протекционизм. Это нарушает принципы рыночной экономики и свободной торговли», — заявили в посольстве.

Китай выразил надежду, что двум странам удастся сохранить доверие друг к другу и укрепить его через сотрудничество в сфере 5G.(ТАСС)