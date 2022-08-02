Посол Китая в США Цинь Ган в эфире телеканала CNN заявил, что ответ его страны на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань будет сильным и мощным.

«Мы собираемся предпринимать все возможные меры для ответа и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности, и наш ответ будет очень твердым, сильным и мощным», — приводит его слова ТАСС.

Дипломат отметил, что визит представителя высшего эшелона американского истеблишмента на Тайвань приведет к эскалации напряженности в регионе.

«Ее визит в любой форме и в какое бы то ни было время в течение своего пребывания на посту несет крайне болезненную политическую реакцию и выльется в эскалацию напряженности в Тайваньском проливе и в отношениях между США и Китаем», — подчеркнул Ган.