Китай освободит от ввозных пошлин около 700 импортных товаров из США

Комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР с 2 марта этого года начнет принимать заявления от китайских компаний на освобождение от ввозных пошлин на 696 товарных позиций из США. Как говорится в опубликованном во вторник сообщении ведомства, такие разрешения будут действовать один год.

«С 2 марта 2020 года Государственный комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР начнет принимать заявления от соответствующих китайских предприятий. На основании проверки на соответствие предприятий определенным условиям, а также соответствие импортных закупок в США принципам рынка и торговли их операции не будут облагаться зеркальными тарифами нашей страны, введенными в ответ на дополнительные сборы, принятые в США на основании 301-й статьи (закона о торговле 1974 года, который предусматривает возможные санкции к «несправедливым торговым партнерам» — прим. ТАСС)», — указывается в документе. Как значится в приложении к документу, в список из 696 товарных позиций входит свинина, говядина, соя, СПГ и нефть.

«Импорт после утверждения заявления ходатайствующего субъекта на протяжении одного года и в пределах обозначенной суммы не будет облагаться зеркальными тарифами нашей страны, введенными в ответ на принятые в США на основании 301-й статьи дополнительные сборы», — отмечается в документе.(ТАСС)