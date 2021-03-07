Китай обвинил США в наглом вмешательстве во внутренние дела других стран

«В течение длительного времени США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом демократии и защиты прав человека. Это создает большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам. Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты осознали это как можно скорее, в противном случае мир будет далек от порядка и спокойствия», — сказал в воскресенье на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

Ван И отметил, что «как две страны с разными системами, Китай и США имеют естественные различия и разногласия». Он также указал на то, что «необходимо урегулировать эти разногласия и различия путем коммуникации, избегая конфликтов и конфронтации».

Китай готов к диалогу с американской стороной и ожидает от Соединенных Штатов снятия безосновательных ограничений в двустороннем сотрудничестве, заявил Ван И. «Мы открыты для углубления сотрудничества с США. Мы надеемся, что Соединенные Штаты будут двигаться в том же направлении и снимут все безосновательные ограничения в двустороннем сотрудничестве как можно скорее и не будут создавать новые препятствия», — сказал он.