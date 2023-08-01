Официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй охарактеризовал военную помощь Вашингтона Тайваню серьезным вмешательством во внутренние дела Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 1 августа, прошел брифинг, в рамках которого в Пекине отреагировали на действия американской стороны.

«США, предоставляя военную помощь Тайваню, грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, наносят серьезный ущерб его суверенитету и интересам безопасности…» — утверждает Тань Кэфэй.

По его словам, своими действиями и решениями Соединенные Штаты ставят под угрозу стабильность и мир в Тайваньском проливе.

«Мы выступаем категорически против этого и уже сделали США серьезное представление», — указал официальный представитель китайского министерства обороны.

Также Тань Кэфэй пояснил, что вопрос с Тайванем касается коренных интересов Пекина и считается красной линией китайско-американских отношений.

«Призываем США прекратить любые формы военного взаимодействия с Тайванем…» — заключил глава МО Китая.