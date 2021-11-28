Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направили в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 27 боевых самолетов.

Об этом сообщило в воскресенье центральное информационное агентство острова.

По его сведениям, военная авиация КНР совершила в дневное время облет акватории к юго-западу и к юго-востоку от острова. Среди боевых машин, участвовавших в маневре, — многоцелевые истребители J-10, J-11 и J-16, бомбардировщики H-6, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также транспортный самолет Y-9 и заправщик Y-20U.

Вылет боевой техники НОАК состоялся на фоне второй за этот месяц поездки делегации конгрессменов США на Тайвань. Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, китайские власти крайне недовольны этим визитом и уже сделали серьезное представление американскому правительству. (ТАСС)