В 2022 году, согласно отчету британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), объем мировой экономики впервые превысит 100 триллионов долларов США. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Китай может опередить США и стать первой мировой экономикой в ​​2030 году, что на два года длиннее, чем прогнозировалось ранее.

А вот Индия уже в следующем году может опередить Францию, а затем Великобританию в 2023 году, чтобы восстановить свое место шестой крупнейшей экономики мира.

Германия может опередить Японию по уровню объема экономики в 2033 году.