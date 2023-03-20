Премьер-министр Японии Фумио Кисида начал в понедельник визит в Индию, который продлится до 22 марта. Об этом сообщил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи на странице в Twitter.

«Премьер-министра Японии Фумио Кисиду тепло встретил в аэропорту государственный министр Индии по вопросам предпринимательства, развитию навыков, электроники и информационных технологий Раджив Чандрасекар», — говорится в сообщении.

Ожидается, что Кисида проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидеры двух стран обменяются мнениями по широкому спектру тем, включая взаимодействие для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.