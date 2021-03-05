Киностудия «Союзмультфильм» создает собственный телеканал

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры о создании собственного телеканала с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых, в частности, «Мультландия», сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.
«Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития «Союзмультфильма». В настоящее время «Союзмультфильм» ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых телеканал «Мультландия», который является резидентом технопарка киностудии «Союзмультфильм». Детали переговоров раскрывать пока преждевременно», — отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в этом году «Союзмульфильм» произведет порядка 200 сериальных проектов и более 1800 минут анимации в целом, у студии есть обширная коллекция классических и авторских фильмов.
| 2021-03-05T06:55:52+04:00 5 марта 2021, 10:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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