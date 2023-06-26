Кинопоказ предваряла интересная атмосфера,созданная в пространстве Ротонда-Ландмарк сотрудниками посольства Латвии в Азербайджане, сообщает #.

Пианист, сольно исполняя произведения разных лет главного героя фильма Оскара Строка, погружал зрителей в его музыкальный мир.

Значимость музыки Оскара Строка в истории латышского народа раскрыла глава дипмиссии Латвии в Азербайджане госпожа Виа Буша. О кинематографе Латвии с кратким экскурсом поведал куратор кинопрограмм фестиваля, киновед Ульви Мехти. Он также поделился впечатлениями об авторской стилистике фильма-байопика.

Документально-игровой фильм «Тапёр» — это история о пианисте-мелодисте, аранжировщике Оскаре Строке. Ещё на самом старте творческого пути, сто лет назад прославился в Европе своим авторским исполнением композиций в ритме танго. Слава опережала его настолько, что его музыку исполняли больше, чем знали самого автора в лицо. Так сложилось из-за излишней скромности, драматических перипетий. Жизнь Маэстро воплощена в жанре фильма-спектакля с бесконечными путешествиями, бурными романами в поисках себя через исторический и политический контекст ХХ века в интерпретируемых фокстротах. Не чуждается любых заработков, играя в пабах, кабаках, в кинотеатрах Риги, Берлина и Парижа. Он нанимается тапёром, а для влюбленных пишет самую романтичную музыку танго.