Известный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе призвал действующего президента Саломе Зурабишвили помиловать заключенного Михаила Саакашвили.

«Мы обсудили тему Украины… если госпожа президент хочет сделать для Грузии хоть одно хорошее дело, пускай освободит Мишу», – сказал Кикабидзе после встречи с Саакашвили, его цитирует РИА Новости.

Кикабидзе в настоящее время является депутатом парламента Грузии от оппозиционной партии Саакашвили «Единое национальное движение». Он был первым в партийном списке во время парламентских выборов.