Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть страны, готовые «защитить украинское небо». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть такие страны, я не буду их называть», — ответил Кулеба на вопрос украинского журналиста, есть ли государства, которые согласились защищать украинское небо.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на встрече глав МИД альянса поднимался вопрос о бесполетной зоне над территорией Украины, однако дипломаты сошлись во мнении, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине. Он объяснил, что на союзниках лежит ответственность, чтобы конфликт не вышел за пределы Украины, так как последствия этого будут в разы опаснее и разрушительнее, а также принесут еще больше страданий.

Столтенберг пояснил, что введение бесполетной зоны означало бы введение авиации альянса, которая должна была бы сбивать российские самолеты, что понесло бы за собой распространение конфликта за пределы Украины.

Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки также заявила, что Соединенные Штаты не собираются создавать бесполетную зону над Украиной, это может спровоцировать войну с Россией, а Вашингтон планирует избежать этого.