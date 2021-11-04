Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым, сообщается на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 ноября 2021 года президента Российской Федерации на временно оккупированную территорию Украины: Автономную Республику Крым и город Севастополь», — заявили в министерстве.

В МИД Украины назвали визит «грубым нарушением суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам», заключенным между странами.

«Российская сторона обязана возвратиться к выполнению собственных международно-правовых обязательств», — подчеркнули в Киеве.

В День народного единства президент России Владимир Путин прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны. В ходе визита он заявил о том, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе страны.