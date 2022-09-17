Украина перестала публично обращаться к США с просьбой поставить ей такое высокотехнологичное вооружение, как истребители F-16, зенитный ракетный комплекс Patriot и боевые беспилотники MQ-1C Gray Eagle, однако переговоры на эту тему продолжаются «без шума», пишет американское онлайн-издание Politico

По словам анонимных источников редакции, «кампанию по снижению публичности (этих переговоров) вели советники Зеленского в Киеве и ключевые посредники в Вашингтоне. Подобный дружеский совет исходил и от самой администрации Байдена, которая призывала Киев сосредоточиться на том, что ему сейчас необходимо, чтобы вытеснить российские войска с позиций на востоке и юге Украины».

Между тем, учитывая большой спрос на истребители F-16 у союзников США, Киев, «вероятно, получит их, когда война уже закончится», цитирует Politico свой источник. Решение о передаче Киеву систем Patriot должен будет принять президент США Джо Байден. (DW)