Киев построит укрепления на слабых участках границ пяти смежных с Белоруссией областей.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил корреспондент телеканала «Украина 24» после закрытого совещания под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

«Министр МВД в который раз отметил, что уже в следующем году Украина будет усиливать границу с Белоруссией: а в слабых местах пяти смежных областей построит специальные укрепления», — заявил журналист.

Совещание по поводу ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС проходит в украинском Луцке. В нем принимают участие министры, главы областных госадминистраций, также приглашены послы Литвы и Польши, сообщила пресс-служба СНБО.

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал некоторые подробности о проекте.

«Там будут временные сооружения <…>. Сейчас для этого проводится подготовительная работа. Определены места дислокации личного состава для усиления пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции», — сказал он. Телеканал показал фрагмент его выступления.

Летом на границе Белоруссии и Польши, также Белоруссии и прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.

Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.