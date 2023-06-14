Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко уверен, что в ближайшие месяцы Украина начнет бить новыми дронами по нефтеперерабатывающим и другим предприятиям России, которые расположены на расстоянии до 2-х тысяч километров вглубь ее территории.

Об этом он заявил во время обсуждения «Подрыв Каховской ГЭС: последствия для бизнеса», организованного Европейской Бизнес Ассоциацией.

«Надо забрасывать дронами и делать россиянам больно, переносить войну на их территорию, уничтожать нефтеперерабатывающие производства, как мы это делаем сейчас на расстояниях 500-600 километров. И могу вам сказать, что будем уничтожать их нефтеперерабатывающие и другие предприятия на расстоянии в 2 тысячи километров в ближайшие месяцы, пусть они об этом знают», — отметил он.

Также он прогнозирует, что Украина будет истощать вражескую противовоздушную оборону дешевыми дронами, которые стоят несколько тысяч долларов и летят на сотни километров. (УНИАН)