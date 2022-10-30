Украина, Турция и Организация объединенных наций (ООН) согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки, сообщает ТАСС со ссылкой на Совместный координационный центр (СКЦ).

Отмечается, что 12 отправятся из Украины, еще два прибудут в страну. Делегация ООН проинформировала российскую делегацию о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ.

Ранее министерство инфраструктуры Украины заявило, что движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, заблокировано.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала Россию выполнять обязательства по зерновой сделке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отложил поездку на саммит в Алжир из-за срыва зерновой сделки.

Отмечается, что Гутерриш проводит активные контакты, чтобы добиться участия России в сделке. В заявлении также говорится, что он глубоко обеспокоен сложившейся ситуацией.

Отметим, что РФ заявила о выходе из зерновой сделки.