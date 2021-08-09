Американская компания Keysight Technologies заплатит властям США штраф в размере $6,6 млн за экспорт программного обеспечения (ПО) в Россию и Китай, что, по версии Вашингтона, «нанесло ущерб американской национальной безопасности». Об этом говорится в распространенной в понедельник документации Госдепартамента.

«Госдепартамент и Keysight достигли договоренности <…> для решения проблемы предполагаемого несанкционированного экспорта технических данных, а в данном случае — программного обеспечения, используемого для тестирования радиолокационного оборудования на стационарных и мобильных платформах. <…> По условиям достигнутого соглашения, рассчитанного на 36 месяцев, Keysight выплатит административный штраф в размере $6,6 млн. Госдепартамент согласился приостановить выплату $2,5 млн из этой суммы при условии, что эти средства будут использованы для выполнения утвержденных Госдепартаментом мер по исправлению ситуации в соответствии с достигнутым соглашением», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства. Кроме того, продолжили в Госдепартаменте, компания должна провести внешний аудит для оценки и улучшения программы соблюдения нормативно-правовых требований.