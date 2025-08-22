Апелляционный суд Нью-Йорка отменил решение о штрафе в размере почти 500 млн долларов в отношении президента США Дональда Трампа и его семейного предприятия по гражданскому иску о мошенничестве, сообщило агентство Reuters в четверг, 21 августа. В то же время сами обвинения, касающиеся подтасовок в документах, которые компания Трампа предоставляла банкам и страховщикам, сняты не были, уточняется в публикации.

Гражданский иск к бывшему главе государства и трем его старшим детям — Эрику Трампу, Дональду Трампу-младшему и Иванке Трамп — был подан в сентябре 2022 года генпрокурором штата Нью-Йорк, сторонницей демократов Летицией Джеймс. Позже иск против Иванки Трамп был снят.

Дело касалось оценки активов компании Trump Organization, которую, как утверждала прокуратура, преднамеренно завышали, чтобы получать кредиты и договоры страхования на выгодных условиях или сохранить их.

По итогам разбирательства в феврале 2024 года суд Нью-Йорка назначил Трампу штраф в размере 354,9 млн долларов. Кроме того, сыновьям Трампа — Эрику и Дональду Трампу-младшему — суд на несколько лет запретил занимать руководящие посты компаний в Нью-Йорке.

Сам Дональд Трамп называл дело политически мотивированным и требовал закрыть его после своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года.

При рассмотрении апелляции 21 августа 2025 года коллегия из пяти судей не смогла прийти к единому мнению, следует из статьи Reuters. Так, двое из пяти судей сочли, что признание Трампа виновным является справедливым, однако сумма штрафа слишком высока, что нарушает Конституцию США. Еще двое судей высказались за повторный процесс. Последний, пятый, судья пришел к выводу, что обвинения необходимо полностью снять.

По данным газеты The New York Times, теперь дело отправится на рассмотрение Верховным судом штата Нью-Йорк, где Дональд Трамп снова может попытаться оспорить признание себя виновным в мошенничестве. Поскольку дело находится в юрисдикции штата, президент США не может закрыть его или помиловать самого себя. (DW)