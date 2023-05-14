Турция соскучилась по демократии, она вскоре придет в эту страну, пообещал кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу после голосования на избирательном участке в Анкаре на проходящих в республике президентских и парламентских выборах.

«Мы все соскучились по демократии, по тому, чтобы быть вместе. Вот увидите, вскоре в эту страну придет весна», — сказал лидер турецкой оппозиции журналистам.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган. Основная борьба за высший государственный пост, как ожидается, развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. Для победы надо набрать более 50% голосов, местные политологи не исключают проведения президентских выборов в Турции в два тура. В этом случае второй тур состоится 28 мая. Победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.

В парламентских выборах участвуют 36 партий, часть из которых объединилась в альянсы для преодоления 7-процентного барьера, необходимого для прохождения в парламент.