Кем вы себя возомнили?!

Это событие сейчас обсуждают десятки, если не сотни тысяч человек в Азербайджане. В СМИ страны и в социальных сетях были распространены кадры свадебной церемонии внука экс-главы Администрации Президента Азербайджана, президента НАНА Рамиза Мехтиева. Согласно последним кадрам, на свадьбе также присутствовали депутат Сиявуш Новрузов, его жена и омбудсмен Сабина Алиева и бывший ректор БГУ Абель Магеррамов. В любое иное время такая свадьба не стала бы предметом бурного недовольства общественности. Но сейчас…

Сейчас все еще действует решение Оперативного штаба при Кабинете Министров, согласно которому в связи с пандемией в стране запрещены свадебные церемонии. Также запрещается в кафе и ресторанах сидеть за одним столом более 6 человек. На кадрах, которые увидели граждане Азербайджана это решение Оперативного штаба проигнорировано. Что вспоминается в этой связи в первую очередь? Бессмертные оруэлловские произведения. Например, «Скотный двор», где «все животные равны, но некоторые животные равны более, чем другие». Или роман «1984», где существует Министерство правды, которое занимается созданием и распространением лжи.

Кстати, главный герой этого романа по имени Уинстон Смит работал именно в этом министерстве. В итоге этой своей работы он признает, что 2х2=5. Нечто аналогичное выкинул официальный представитель МВД Эхсан Захидов, который рассказал Yeniavaz.com о кадрах свадьбы внука Рамиза Мехтиева. «По этому поводу было сделано заявление, что это не свадьба, я где-то читал. Кто-то вышел и сказал, что это не свадьба, а встреча с несколькими людьми»,- утверждает Э.Захидов. И это при том, что на видео, которое уже успели просмотреть граждане Азербайджана, видно, что в зале снуют официанты, столы завалены едой, играет музыка и посетители мероприятия сидят без масок, не соблюдая никакой социальной дистанции.

В случаях, когда нечто очень отдаленно похожее на это пытаются позволить себе не облаченные властью граждане страны, к ним оперативно заезжают сотрудники полиции, срывают все и выписывают штраф всем — руководству места проведения мероприятия, его заказчикам, всем присутствующим. Порой дело заканчивается даже административным арестом на 15 суток. В данном случае ничего такого не было. Как тут не вспомнить Оруэлла?

Вспоминается и книга писателя Игоря Атаманенко, внука личного кардиолога члена Военного совета Ленинградского фронта Андрея Жданова. В ней говорилось: «В то время как простые ленинградцы получали по 128 граммов хлеба в день, Жданов и его сотоварищи в блокаду ни в чем себе не отказывали. Особенно хорошо это знали врачи, которым подчас приходилось спасать высшую партийную элиту от последствий неумеренных обжорств и возлияний. Она рассказывала, что у него на столе всегда были в изобилии деликатесы и разносолы. Бабушка сама видела, как во время блокады в Смольный привозили и свежие овощи, и живых барашков, и живую птицу».

Да, такое разделение между власть имущими и простым народом было всегда. Достаточно вспомнить патрициев и плебеев Древнего Рима. Не грех напомнить, что звание патриция приобреталось или путем рождения (agnatio), или путем натурализации (cooptatio), то есть дарования неримским (альбанским, сабинским, этрусским) родам прав римского патрициата. Это напоминание сделано в связи с комментариями, которые дал одному из отечественных СМИ председатель Комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам, заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.

Складывается устойчивое ощущение, что этот бывший физкультурник на полном серьезе считает себя аналогом римских патрициев. Мы уже не удивляемся тому, что создатель «котлет Молотова» является носителем звания доктора философских наук в области права. Мы уже перестали смеяться над мифами Новрузова о самом себе, включающие обладание им высокими спортивными наградами по разным видам спорта. Но зачем же лгать, говоря о том, что «свадьба прошла по всем правилам»?! Во-первых, в нелепое положение ставится Эхсан Захидов, который наивно поверил кому-то, кто сказал, что свадьбы не было, а была встреча с несколькими людьми. Во-вторых, зачем так откровенно класть прибором на Оперативный штаб и его решение о запрете свадеб?!

Я уже молчу о том, что Сиявуш-муаллим предложил расспрашивавшему его журналисту не верить глазам своим, увиденному на видео, а положиться на его слова. Аргументация у него, как для доктора философских наук в области права, весьма специфическая. Ну а вишенкой на торте была его фраза: «я участвовал, правильно сделал». То есть, это было косвенное признание правоты фразы из оруэлловского «Скотного двора» и открытая бравада вседозволенностью.

Теперь, мне бы очень хотелось увидеть реакцию на происходящее руководства ММ и рядовых членов парламента. Найдутся ли там способные осудить такое поведение Сиявуша Новрузова, Сабины Алиевой, Абеля Магеррамова, Рамиза Мехтиева? А главное, очень хотелось бы увидеть реакцию руководства партии «Ени Азербайджан».

И последнее — на каком основании возомнили себя новоявленными «патрициями» участники и организаторы скандальной свадьбы, которые столь откровенно плюют на правила, действующие для всех?!