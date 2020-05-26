Казус «Гумбатова» и думы

Эта история не просто скандальная, а знаковая. Итак, выясняется, что экс-заведующий отделом информации и по связям с общественностью Министерства культуры Интигам Гумбатов получил две квартиры в доме, построенном для журналистов в 2017 году. Об этом сообщила газета «Ени Мусават». Гумбатов был задержан в начале мая в рамках спецоперации Службы госбезопасности в Минкульте. После допроса его освободили.

По данным газеты, еще одну квартиру своему пресс-секретарю несколько лет назад подарил уволенный министр Абульфас Гараев. Гумбатов, не имеющий никаких заслуг перед азербайджанской журналистикой, в беседе с изданием воздержался от комментариев. Сомневаюсь, что он вообще когда-либо сумеет внятно объяснить, на каком основании стал обладателем нескольких квартир, в том числе и в доме, построенном для журналистов.

Но тут не у него даже спрашивать надо, а у тех, кто вручал И.Гумбатову эти квартиры. Сразу замечу, что заведующий отделом по связям с общественностью из него был никакой. Да и в целом, Минкульт был крайне слаб в этом отношении. И с прессой у данного ведомства отношения не налаживались именно по причине нежелания руководства Минкульта во главе с Абульфасом Гараевым выстраивать доверительные, взаимоуважительные отношения со СМИ. Господин А.Гараев, бывший всегда на особом положении в высших эшелонах власти, просто не видел в том надобности. Все свои вопросы он и так решал, не публично, не привлекая к этому прессу.

Соответственно, все эти должности, вроде главы пресс-службы и руководителя отделом информации и по связям с общественностью, были в какой-то мере синекурой. И тем, кто занимал эти должности, важнее было не с прессой или с общественностью отношения налаживать, а четко угадывать желания, настроения, капризы своего министра. По сути, такая уж завелась в Азербайджане традиция, главы пресс-служб и департаментов по связям с общественностью являются пиарщиками не того или иного министерства и ведомства или, шире, Азербайджана, а лично своих министров. Есть редкие исключения, но в целом тенденция именно такая.

Соответственно, зачастую министры благодарят своих подчиненных за неустанную заботу об их имидже и, что также имеет место, за исполнение совершенно конфиденциальных заданий. В частности, имеет смысл напомнить, что согласно распространенной Службой государственной безопасности официальной информации, заместитель министра культуры Рафиг Байрамов через руководителей региональных отделений Министерства культуры приписывал дополнительные учебные часы преподавателям музыкальных школ в городах и районах страны, собирая и присваивая за это ежемесячно определенные проценты с их зарплат.

Также ежемесячно он собирал и присваивал и другие финансовые средства. Было установлено, что Рафик Байрамов лично и через руководителей региональных управлений Министерства культуры обналичивал и присваивал часть государственных средств, выделяемых на текущий и капитальный ремонт музыкальных школ, домов культуры, библиотек, художественных школ, галерей, клубов, музеев и ряда других учреждений культуры. Все это, понятное дело, не входило в круг прямых его служебных обязанностей. Соответственно, И.Гумбатов также мог заниматься тем, что не было связано с информацией и связями с общественностью Министерства культуры. За что, соответственно, и обрел значимость в глазах своего министра. И в этом смысле вовсе не удивительна информация о том, что И.Гумбатову была подарена квартира А.Гараевым.

Возможности для этого, судя по масштабу коррупции в Минкульте, выявленному только на примере действий Р.Байрамова и начальника госслужбы по защите культурного наследия Закира Султанова, имелись. Другое дело, как И.Гумбатов стал обладателем жилплощади в доме, построенном для журналистов?! Собственно, на этот вопрос также уже был дан ответ. Шокированная общественность узнала, что квартиры в первом и втором журдоме получали лица, вовсе не имеющие заслуг в качестве представителей «четвертой власти». Тут важны были совсем иные критерии соответствия. Кто-то получил жилпощадь, дав взятку, кто-то использовал иные «козыри».

В итоге, множество реально имеющих заслуги в профессии журналистов, живущих на съемных квартирах или у родственников, так и не обрели своего «угла». А всякого рода ашуги, или вот такие персоны, как И.Гумбатов, получили квартиры. При этом, помимо всего прочего, были проигнорированы такие требования к претендентам, как наличие журналистского стажа в 10 лет, и непрерывная работа в одном СМИ на протяжении 5 лет. Лично знаю тех, кто обрел квартиры в первом и втором журдоме, не соответствуя эти критериям.

Кто во всем этом виноват? Ответ очевиден. Лично, с позором уволенный с поста исполнительного директора Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики, Вугар Сафарли. Как сейчас выясняется, среди получивших жилье в журдомах были и его родственники, к журналистике не имевшие никакого отношения. Безусловно, виновен во всем этом и глава Совета прессы Афлатун Амашев. По идее, всем этим должна заинтересоваться Генеральная прокуратура и Комиссия по борьбе с коррупцией.

Она же, на мой взгляд, давно должна была бы взять в оборот и, также с позором уволенного бывшего помощника президента Азербайджана и экс-главы общественно-политического отдела президентской администрации, Али Гасанова. Ведь именно он на протяжении долгих лет курировал всю отечественную прессу, расставлял всюду своих людей, в том числе В.Сафарли и А.Амашева. Без согласования с А.Гасановым эти двое дышать боялись, не только квартиры распределять кому попало. Да, А.Гасанова сняли с занимаемой должности. Но не привлекли к уголовной ответственности. Ни его, ни В.Сафарли, ни А.Амашева. Хотя, регулярно в СМИ появляются сведения о том, что совершенно случайные люди получали квартиры в журдомах.

Кто за все это должен отвечать?! Не Пушкин же! Ведь, признаемся, крайне сложно, если не сказать невозможно, будет изъять квартиры у всех тех, кто незаслуженно получил их в первом и втором журдоме. Чисто юридически это уже их частная собственность. А как тогда хотя бы частично восстановить справедливость? На мой взгляд, через арест виновных в этом людей, через конфискацию всех их богатств и направление всей этой суммы на строительство еще одного дома для журналистов, квартиры в котором раздадут действительно заслужившим это и нуждающимся представителям СМИ. Уверен, что награбленного ими хватит на строительство целого городка для представителей СМИ. Плюс, это будет показательная экзекуция, помня о которой иные ушлые чиновники не захотят выбивать квартиры в третьем журдоме для своих приспешников.