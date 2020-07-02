Казахстан вводит двухнедельный карантин

Казахстан вводит с 5 июля двухнедельный карантин с возможностью его продления, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по введению жесткого карантина в стране. Правительство предложило ввести ограничительные меры с 5 июля сроком на 14 дней с возможным продлением.

«С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля следующих ограничительных мер на 14 дней по транспортному сообщению: сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран, сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями), приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами, ограничить работу общественного транспорта по времени», — говорится в сообщении на сайте правительства.