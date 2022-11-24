Власти Казахстана продолжают дистанцироваться России, сокращая экономические связи и перенастраивая дипломатию на Китай, Турцию и Запад.

KAZ Minerals — один из ведущих производителей меди в Казахстане — заморозил инвестиции в проект по развитию Баимской рудной зоны на Чукотке, где к 2028 году планировалось построить горноообгатительный комбинат (ГОК).

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника на энергорынке, казахстанская компания сдвинула сроки ввода в эксплуатацию плавучих энергоблоков, которые заказала у «Атомэнергомаша» для снабжения ГОКа.

KAZ Minerals рассматривает перенос инвестирования в один из крупнейших российско-казахстанских совместных проектов, в который уже вложил 900 млн долларов в 2019 году, пояснил один из источников «Интерфакса».

По словам другого источника, сроки по энергоблокам для проекта, где планировали добывать ежегодно 70 млн тонн медной руды, а также золото, сдвигаются как минимум на год.

Первые два блока мощностью 106 МВт дочка «Росатома» уже строит: корпуса для них были заказаны в Китае и, как ожидается, прибудут в Россию в конце 2023 года. С местом строительства третьего и четвертого блоков госкорпорация планировала определиться до конца этого года.

Истощающая Россию война создала для таких стран, как Казахстан, удобную возможность «порезать, где только можно», свою зависимость от Москвы, говорит Темур Умаров из Центра Карнеги за международный мир. Президент Касым-Жомарт Токаев не поддержал вторжение в Украину, не признал аннексированные территории и заявил, что Казахстан позаботится о бежавших от мобилизации россиянах, гарантируя им безопасность.

Источники Financial Times среди казахстанских чиновников и западных дипломатов, впрочем, описывают «перенастройку» отношений с Россией скорее как осторожное ослабление связей, чем полный их разрыв.

Пока у Казахстана нет другого выбора, кроме как поддерживать отношения со своим северным соседом, а заставлять делать выбор выбирать между Россией и Западом было бы «очень вредным шагом», сказал FT казахстанский чиновник. Такой подход может привести «к возможному конфликту», пояснил он. (moscowtimes.ru)