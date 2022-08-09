Казахстанские банки начали отказывать в проведение платежей в адрес местной «дочки» российского Сбербанка, которая с начала марта находится под блокирующими санкциями США.

Как сообщает «Интерфакс», с отказом в переводах на счета структуры Сбера столкнулись клиенты АО Forte Bank и АО First Heartland Jusan Bank, ключевым акционером которого является Фонд Нурсултана Назарабева.

Под запрет попали не только долларовые платежи, которые уже заблокированы санкциями и заморозкой корсчетов, а операции в национальной валюте — тенге. Это решение связано с «внутренней политикой» казахстанских банков, пояснили в пресс-службе ДА АО «Сбербанк».

Forte Bank решил не принимать платежи и переводы в тенге от клиентов «дочки» Сберб из-за санкций, объяснили «Интерфаксу» в банке.

Хотя американский Минфин продлил срок завершения сделок с казахстанской структурой Сбера до 11 октября, а национальный регулятор финансовой системы Казахстана (Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, АРРФР) пообещал бесперебойную работу банков в этот период, в Forte Bank пришли к выводу, что исключение из санкций не распространяется на все казахстанские банки.