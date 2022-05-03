Казахстан не рассматривает отправку военнослужащих в Донбасс. Об этом заявил на брифинге заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, передает Zakon.kz.

«Действительно, этот вопрос, наверное, беспокоит все наше казахстанское общество в такой геополитической обстановке. Вместе с тем мы должны отметить, что применение наших Вооруженных сил за пределами нашего государства расписано и нормативно закреплено», — сказал Камалетдинов.

Замминистра напомнил, что участие Вооруженных сил Казахстана в миротворческих операциях осуществляется только по резолюции Совета безопасности ООН.

«На основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед Парламентом. И только после одобрения Парламентом применение Вооруженных сил возможно. В настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Такие переговоры по данному вопросу не ведутся», — заявил он.