Казахстан направит первую партию в объеме 20 тыс. тонн нефти по «Дружбе» в Германию в первой половине февраля, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

«Сейчас пока первая партия — 20 тыс. тонн — в первой половине февраля», — сказал Акчулаков на брифинге в среду, отвечая на вопрос, когда будет отправлена первая партия нефти в Германию по магистральному нефтепроводу «Дружба».

«Ранее мы говорили, что конец января (планировали транспортировку первой партии — ИФ). Ранее наши объемы через систему «Транснефти» ставили на черноморские порты, и оттуда нефть отправлялась потребителям. Направление по «Дружбе» — это уже другой маршрут. Да, мы хотели отправить первую партию до конца января, но, к сожалению, были технические заминки и оформительские вещи», — добавил он.

Министр также пояснил, что необходимо было решить все вопросы, связанные не только с транспортировкой нефти по нефтепроводной системе Казахстана до Самары и далее по территории РФ, но и до конечных пунктов по инфраструктуре, которая уже не принадлежит «Транснефти».