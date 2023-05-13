Каспийское море стремительно мелеет. Это не может не вызывать серьезную обеспокоенность. Обмеление негативно скажется на фауне этого уникального природного объекта и на благополучии всех прикаспийских стран, в том числе Азербайджана. Глава Общественного объединения по защите животных Азер Гараев рассказал в беседе с # о том, что происходит с самым большим озером в мире и о путях решения его экологических проблем.

– Ваша организация никогда не оставалась равнодушной к тому, что происходит с этим водоемом. Расскажите о претворенных в жизнь проектах, связанных с Каспием.

– Одним из основных индикаторов того, что Каспий переживает сложные времена, стала массовая гибель каспийских тюленей в начале 2000-х годов. Мы не смогли на это не отреагировать и привлекли к проекту по изучению ситуации одного из лучших специалистов по данным млекопитающим Тариэля Эйбатова – сотрудника Академии наук. Во время экспедиций мы установили, что только за месяц на побережье выбросило 750 мертвых тюленей. Важно понимать, что это животное находится на вершине пищевой цепи Каспия. Мы постарались обратить внимание правительств пяти прикаспийских государств на этот тревожный сигнал. UNEP (программа ООН по окружающей среде) была инициирована Каспийская экологическая программа. Но, к сожалению, были сделаны лишь поверхностные выводы. Исследования, которые были проведены, показали, что причина гибели – чума плотоядных. Но также было указано то, что ряд кумулятивных факторов может играть роль во вспышке этого заболевания. Среди них, возможно, нефтедобыча, пестициды, которые выбрасываются со стоками рек в Каспий, донные отложения, связанные с химическими загрязнениями и т.д. Еще одна причина – загрязнение мнениопсисом (вид гребневиков, обитающий в морской воде в теплых краях ), которое началось в 2003-2004 годах. Этот вредоносный вид попал в Каспий с Волги вместе с трюмными водами танкеров. Мнениопсис уничтожил огромное количество зоопланктона, которым питалась анчоусовидная килька. Отсутствие кормовой базы привело к сокращению ее численности, а ведь она являлась основным кормом для многих видов, в том числе для каспийского тюленя. Целый ряд факторов привел к тому, что тюленям стало сложно выживать в этом водоеме. Из промыслового вида в 50-х годах прошлого столетия, численность которых была более 50 тысяч, они превратились в исчезающий вид. Он был внесен в новую редакцию Красной Книги в 2017 году. Численность популяции по приблизительным данным составляет менее 5000. Этой трагедии до сих пор не дана серьезная научная, этическая, экономическая оценка. Необходимо исследовать состояние живых тюленей, пытаться лечить заболевших, но нет ни одного реабилитационного центра для них ни в одном из прикаспийских государств.

– Еще один исчезающий вид – осетровые…

– Да, в последние годы делаются попытки восстановить популяцию таких важных промысловых видов как каспийский осетр, белуга. Но размножить их на рыборазводных заводах это даже не полдела. Где жить осетровым? Для них нет нормальной среды обитания. Естественный нерест был практически прекращен вследствие создания различных гидроэлектростанций на притоках Каспия. Не надо забывать и об изменении климата. Осетровые живут только в воде с минимальной соленостью. Повышенная соленость из-за потепления может привести к исчезновению вида.

– Давайте поговорим о последствиях обмеления Каспия для нашей страны.

– Это негативно скажется на очень многих сферах, в частности туристической. Многие туристы приезжают сюда как раз из-за Каспия. Жители таких районов как Нефтчала, Сальяны и др. которые всю жизнь занимались рыболовством, вынуждены будут мигрировать, скорее всего, в мегаполис. Да и вообще, просто невозможно представить, какой будет наша страна без Каспия. Основным фактором, негативно влияющим на состояние водоема в последнее столетие, стало технологическое развитие прикаспийских стран, добывающая промышленность, рыболовство, использование всевозможных химических удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве. Природные ресурсы Каспия нещадно эксплуатируют. Антропогенное воздействие на водоем увеличивалось с каждым днем.

Говоря об обмелении, подчеркну, что оно негативно влияет на популяцию всей фауны Каспия. При увеличении солености воды многие виды могут погибнуть. На их место придут другие. С уменьшением уровня, вода быстрее прогревается, значит, меняется сезонная температура. И это, наряду с изменением климата, становится еще одним негативным фактором. Виды, приспособленные к жизни при определенной температуре, не смогут выживать.

Не надо забывать, что Каспий – закрытый водоем, который зависит от притока рек, которые его питают, а эти реки тоже нещадно эксплуатируют и их сток уменьшается, особенно летом. А глобальное потепление становится причиной ухудшения ситуации. Некоторые ученые говорят о том, что колебания уровня Каспия – нормальное явление, но такого стремительного обмеления история не помнит. Необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить исчезновение уникального озера.

– Может ли Каспий ждать участь Аральского моря, и как этого избежать?

– Я очень не хотел бы, чтобы это произошло. Но, напомню, что когда Арал умирал, тоже находились ученые, которые успокаивали население, говорили, что ничего страшного не происходит. А в итоге его просто не стало и это обернулось огромнейшей трагедией для многих стран Центральной Азии. Видя бедственные сигналы, в середине 2000-х годов активная общественность обратилась к правительствам о необходимости создания заповедной зоны на Каспии. Но кто на это пойдет при активной нефтедобыче? Да, понятно, что это сложно, но это нужно сделать, ведь речь идет о судьбе моря. Что мы оставим будущим поколениям. Был предложен компромисс: объявить заповедной зоной хотя бы Северный Каспий, так как там наименее глубокие зоны и идет обледенение в зимнее время, что является необходимым условием для размножения тюленей, но и это не было не сделано.

Я призываю правительства прикаспийских стран, ученых, население обратить внимание и принять действенные шаги по спасению нашего уникального водоема. Отсчет времени уже начался, и ситуация складывается не в пользу Каспия.