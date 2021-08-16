Хочешь мира — готовься к войне. Этот известный латинский афоризм не раз, увы, доказывал свою актуальность. Безусловно, актуален он и сейчас, для Азербайджана. Увы, даже после окончания 44-дневной войны и подписания трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года, сохраняется достаточно высокая вероятность нового военного противостояния между нашей армией и тем, что осталось от Вооруженных Сил Армении

На риск такого рода развития событий указал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он дал широкое, эксклюзивное интервью телеканалу CNN Türk, в ходе которого сделал ряд очень громких заявлений. Он, в частности в очередной раз подчеркнул желание официального Баку подписать мирный договор с Арменией, подразумевающий и признание территориальной целостности друг друга и начало процесса делимитации. «Но мы до сих пор не получили положительного ответа от Армении. Видимо, Армения не готова к этому или же против этого», — указал глава нашего государства.

Но, что более важно, он открыто указал на определенные проблемы не только с Арменией. Президент Азербайджана отметил, что от России наши ожидания заключаются в том, чтобы выполнялись все положения трехстороннего заявления. Кроме того, Ильхам Алиев подчеркнул, что ожидания Азербайджана заключаются в том, чтобы Россия не вооружала Армению.

»Мы довели этот вопрос до российской стороны. Это нас беспокоит. Война закончилась. То есть, армянский народ тоже смирился с этой ситуацией. Армянское руководство также смирилось с поражением, и проведенные в Армении последние парламентские выборы показали это. Это невиданная картина в истории, когда руководство, потерпевшее поражение, вновь получает голоса народа. В таком случае, конечно же, вооружение Армении не укладывается ни в какую логику. Мы пока этого не видим, не наблюдаем. Но с российской стороны были некоторые заявления. Несколько дней назад министр обороны России во время встречи с министром обороны Армении сказал, что начался процесс поставок российского вооружения в Армению. Это вопрос, который очень беспокоит. К тому же, новый министр обороны Армении выступил с очень безответственными заявлениями о том, что если азербайджанская сторона хоть на сантиметр нарушит границу Армении, то тогда они откроют огонь. То есть, видимо, Вторая Карабахская война еще не для всех стала уроком. Если так, то мы готовы вновь преподать урок»,- заявил президент Азербайджана.

И это было четкое, громкое, честное заявление лидера государства, которое хочет мира, но вынуждено готовиться к войне. Вынуждено не по своей воле, а по причине отказа руководства Армении от реваншистских планов. А еще, по причине, мягко говоря, странных действий со стороны России. К миротворческому контингенту которой в нашей стране накопилось очень много вопросов. Слишком уж часто из зоны их ответственности совершают провокации армянские боевики. Которых, согласно трехстороннему заявлению, давно уже там быть не должно.

В этих условиях вовсе неудивительно, что в первом полугодии текущего года на оборону и безопасность из госбюджета Азербайджана было потрачено 2 533,4 млн. манатов. Об этом сообщило Министерство финансов. Это почти на 74% процента больше, чем в прошлом году.

На днях газета «Исраэль хайом» опубликовала информацию о том, что Азербайджан и Израиль ведут переговоры о подписании контракта на закупку новейшего оружия на дополнительные два миллиарда долларов у израильских оборонных компаний. Согласно сообщению, на усиление военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем влияют участившиеся вооруженные провокации ВС Армении в армяно-азербайджанском приграничье, которые могут перерасти в новую войну, а также укрепление азербайджано-израильского сотрудничества после победы Баку в Карабахе.

Комментируя # эту новость, экс-депутат Верховной Рады, известный политик и общественный деятель Борислав Береза заявил, что после появления информации в газете «Исраэль хайом» о том, что Азербайджан и Израиль ведут переговоры о подписании контракта на закупку новейшего оружия на дополнительные два миллиарда долларов у израильских оборонных компаний, можно с уверенностью сказать, что Баку даже после возвращения под свой контроль Нагорного Карабаха продолжает усиливать боеспособность своей армии.

«Причина в том, что отсутствует стабильность в регионе и продолжает оставаться актуальной угроза нового военного конфликта. Руководство Азербайджана не заинтересовано в эскалации конфликта, но явно недружественные заявления со стороны РФ и факты продолжения процессов вооружения армии Армении подталкивают Баку именно к такому сценарию. В этой ситуации считаю необходимым актуализировать и реализовать желание Азербайджана покупать и производить у себя украинские системы вооружения. Это отличная актуальная возможность укрепить наши взаимоотношения с Азербайджаном и сделать их взаимовыгодными. Медлить тут не стоит. Азербайджан уже увеличил свой военный бюджет, понимая, что теперь необходимо защитить свою территорию от любого внешнего посягательства. Более того, власть Азербайджана будет и дальше модернизировать вооружение своей армии, а значит, Украина может предложить разные новейшие разработки от РСЗО «Верба» до ПТУР «Стугна». И не стоит тянуть время, чтоб не упустить возможность», — резюмировал он.