Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Джалилабадском, Лянкяранском, Масаллинском и Ярдымлинском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде».
Cогласно документу, в целях проектирования и бурения 12 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 12 населенных пунктах Джалилабадского, Лянкяранского, Масаллинского и Ярдымлинского районов (список прилагается) с населением 33 550 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделено 840 тыс. манатов.
Список распределения субартезианских скважин по населенным пунктам:
|Порядковый номер
|Название района
|Количество скважин, единица
|Название населенных пунктов
|Численность населения, количество
|
|Джалилабад
|6
|село Бойханлы
|1740
|село Джафарханлы
|1289
|село Халилабад
|2231
|село Команлы
|3270
|село Тезекенд
|3264
|село Учтепе
|8277
|
|Лянкяран
|1
|село Гурумба
|1496
|
|Масаллы
|4
|село Гусейнгаджиллы
|1367
|село Кочекли
|2192
|село Махмудавар
|5714
|село Тюкле
|2214
|
|Ярдымлы
|1
|село Шилевенге
|496
|Всего:
|12
|12
|33 550