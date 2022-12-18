Король Великобритании Карл III подождет выхода автобиографии принца Гарри «Запасной», прежде чем принять решение о королевских титулах своих внуков. Об этом сообщает Mirror.

Сообщается, что король еще не решил, смогут ли двое его младших внуков — Арчи и Лилибет — в будущем использовать свои титулы принца и принцессы. По данным журналистов издания, Карл III примет окончательное решение относительно титулов детей герцогов Сассекских после выхода биографической книги принца Гарри «Запасной», которая, как ожидается, увидит свет 10 января 2023 года.

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл перестали быть действующими членами королевской семьи, их дети стали принцем и принцессой после смерти королевы Елизаветы II. Арчи и Лилибет также продвинулись по линии наследования, и как внуки нового монарха, имеют право на статус «их королевских высочеств». Королю Карлу III придется выдать специальный патент, чтобы изменить статус Арчи и Лилибет, если он решит лишить их королевских титулов. (gazeta.ru)