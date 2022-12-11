В турецком городе Бурса в рамках Дней города Шуша представлена коллекция руководителя Центра национальной одежды Азербайджана, члена Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктора философии по искусствоведению, модельера-дизайнера Гюльнары Ха лиловой «Карабах», сообщает #.

Вечер прошел в рамках мероприятий, организованных в Бурсе в связи с объявлением города Шуша «Культурной столицей тюркского мира» в 2023 году.

Показ был организован Международным фондом тюркской культуры и наследия (МФТКН) совместно с муниципалитетом Бурсы. В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители государственных структур, культуры и науки.

На открытии президент МФТКН Гюнай Эфендиева подчеркну ла, что испытывает гордость в связи с тем, что фонд способствует популяризации богатого исторического и культурного наследия города Шуша.

В рамках Дней города Шуша, проведенных МФТКН в Бурсе, тюркскому миру и мировой общественности были вновь представлены национальные духовные ценности Азербайджана, в том числе Карабаха, посредством национальной одежды, музыки, литературы. Было отмечено, что в 2021 году Шуша была объявлена культурной столицей Азербайджана, 2022–й отмечается как «Год города Шуша» в честь 270-летия основания Панах Али ханом Джаванширом этого священного для каждого из нас города, а также Шуша объявлена культурной столицей тюркского мира на 2023 год.

Завораживающие своей красотой национальные костюмы Азербайджана, в которых нашли отражение орнаменты карабахского региона, были с восторгом встречены зрителями. Гюльнара Халилова поблагодарила организаторов и отметила, что испытывает чувство гордости в связи с тем, что вносит вклад в популяризацию истории, культуры и традиций азербайджанской национальной одежды в мире, а также их доведению до будущих поколений. Дизайнеру был вручен специальный подарок от Международного фонда тюркской культуры и наследия.

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.