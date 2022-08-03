Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между клубами «Карабах» и «Ференцварош» (Венгрия) завершился вничью.

Счет открыл на 17-й минуте игрок венгерского клуба Франк Боли. Спустя 17 минут Квабена Овусу восстановил равновесие в игре.

Помимо этого, на 3-й минуте, добавленной к основному времени первого тайма, Ибрагима Ваджи пробил 2-й мяч «скакунов» в ворота гостей. Однако гол не был засчитан системой VAR и матч завершился со счетом 1:1.

Напомним, что ответная игра состоится 9 августа в Будапеште.