В Премьер-лиге Азербайджана определился зимний чемпион.

Как передает Apasport.az, в первый игровой день XIII тура состоялись два матча. В матче аутсайдеров чемпионата “Кешля”-“Сабаил” было забито 4 гола. Матч завершился ничьей – 2:2.

Лидер Премьер-Лиги «Карабах” принял «Сабах». На этот раз агдамский клуб нанес сопернику крупное поражение – 4:1. Подопечные Гурбана Гурбанова завершили первую половину сезона на 1-м месте и стали зимними чемпионами.

Отметим, что завтра тур завершится играми “Нефтчи” – “Сумгайыт” и “Зиря” – “Габала”.