В Премьер-лиге Азербайджана определился зимний чемпион.

Как передает Apasport.az, в первый игровой день XIII тура состоялись два матча. В матче аутсайдеров чемпионата “Кешля”-“Сабаил” было забито 4 гола. Матч завершился ничьей – 2:2.

Лидер Премьер-Лиги «Карабах” принял «Сабах». На этот раз агдамский клуб нанес сопернику крупное поражение – 4:1. Подопечные Гурбана Гурбанова завершили первую половину сезона на 1-м месте и стали зимними чемпионами.

Отметим, что завтра тур завершится играми “Нефтчи” – “Сумгайыт” и “Зиря” – “Габала”.

1 Карабах 13 9 3 1 28-8 30
2 Зиря 12 6 4 2 21-12 22
3 Габала 12 6 4 2 20-12 22
4 Нефтчи 12 6 2 4 20-18 20
5 Сабах 13 4 2 7 17-23 14
6 Сумгайыт 12 3 2 7 8-17 11
7 Кешля 13 3 2 8 14-23 11
8 Сабаил 13 3 1 9 11-26 10
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Автор: Редакция | Дата: 2021/12/04, 21:51 | Рубрика: Спорт

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