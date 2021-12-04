В Премьер-лиге Азербайджана определился зимний чемпион.
Как передает Apasport.az, в первый игровой день XIII тура состоялись два матча. В матче аутсайдеров чемпионата “Кешля”-“Сабаил” было забито 4 гола. Матч завершился ничьей – 2:2.
Лидер Премьер-Лиги «Карабах” принял «Сабах». На этот раз агдамский клуб нанес сопернику крупное поражение – 4:1. Подопечные Гурбана Гурбанова завершили первую половину сезона на 1-м месте и стали зимними чемпионами.
Отметим, что завтра тур завершится играми “Нефтчи” – “Сумгайыт” и “Зиря” – “Габала”.
|1
|Карабах
|13
|9
|3
|1
|28-8
|30
|2
|Зиря
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|3
|Габала
|12
|6
|4
|2
|20-12
|22
|4
|Нефтчи
|12
|6
|2
|4
|20-18
|20
|5
|Сабах
|13
|4
|2
|7
|17-23
|14
|6
|Сумгайыт
|12
|3
|2
|7
|8-17
|11
|7
|Кешля
|13
|3
|2
|8
|14-23
|11
|8
|Сабаил
|13
|3
|1
|9
|11-26
|10