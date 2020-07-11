Капитан грузинской сборной перешел в ЦСКА

В Грузии большой резонанс вызвало согласие ведущего баскетболиста страны перейти в московский ЦСКА. Бывший капитан испанской «Басконии» и чемпион этой страны, игрок сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия переходит в московский клуб ЦСКА. Форвард подписал с «армейцами» 3-летний контракт, передает Грузия Online.

«Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги и с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьемся больших успехов в Евролиге и Лиге ВТБ», — заявил 28-летний баскетболист.

Переход Шенгелия в российский клуб общественность Грузии восприняла в штыки. В Грузии назвали предательством переход в клуб армии государства, которое оккупирует два грузинских региона — Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию.

Отметим, что в 2012 году в США Шенгелия выбрал клуб «Филадельфия». После этого его сразу обменяли в «Бруклин». На протяжении двух сезонов Торнике пытался закрепиться в НБА, но в итоге вернулся в Европу. Последние шесть лет Шенгелия провел в составе «Басконии». В финальном турнире испанской лиги, который завершился в конце июня, «Баскония» завоевала чемпионский титул.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «вызывающим сожаление и неприемлемым» переход капитана сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия в состав российской баскетбольной команды ЦСКА.

«Вызывает сожаление и неприемлемо как для президента Грузии решение капитана сборной Грузии по баскетболу перейти в Московский ЦСКА», — пишет Зурабишвили на официальной странице Facebook.

По словам же самого Торнике Шенгелия, этим шагом его отношение к родной стране не изменилось, а в российскую команду он идет только играть в баскетбол.

Тут встает вопрос совместимости спорта и политики. Действительно ли решение Торнике Шенгелия следует считать предательством, или тут что-то другое? Можно ли относиться к подобным вещам терпимо?

С просьбой оценить решение именитого спортсмена # обратилось к известным грузинским политологам.

Профессор Черноморского Международного Университета, политолог Ника Читадзе:

— Я бы сказал, что Торнике Шенгелия, к сожалению, допустил большую ошибку, согласившись играть в российском клубе. Тем более, в ЦСКА, в центральном спортивном клубе армии России. Я бы воздержался от слова «предательство», назвал бы это только большой ошибкой.

Хуже, что Торнике Шенгелия является капитаном сборной Грузии. Ведь он мог бы выбрать для выступлений какой-нибудь из европейских клубов. Он долгое время играл в Испании. Я знаю отца Торнике Шенгелия, и мне очень досадно.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Начнем с того, что вопроса совместимости спорта и политики не существует, спорт со времен Олимпийских игр, а возможно и со времен Аккадской империи был, есть и будет неотъемлемой частью политики. Как, кстати и культура. Я бы не стал употреблять эмоционально сильные термины, как предательство, измена и так далее, но то, что этот шаг, в том числе, и моральный выбор, несомненно.

Я считаю, что тот, кто делал этот выбор, прекрасно знал, что выбор этот политический, и сделал его, несмотря на это.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Мне конечно, не очень приятно, что он будет играть за ЦСКА – армейский клуб России. Но оказалось, что другого выбора у него почти, что не было. Потому что информация о том, что его приглашал к себе мадридский «Реал», оказалась просто сплетнями. В «Басконии» ситуация не лучшая, как мы все знаем – коронавирус вызвал кризис почти везде. А Шенгелия заканчивает спортивную карьеру, ему уже 28 лет, и, конечно, хочется еще поиграть на высшем уровне. Тем более, что у него, оказывается, в планах перейти через год из ЦСКА в НБА.

Ну, вот такая ситуация. Конечно, неприятная, но, с другой стороны, травить его тоже, наверное, неправильно, потому что выбора у него почти, что не было. Будем надеяться, что в будущем он станет вдвойне лучше играть за сборную Грузии, чем играл раньше.