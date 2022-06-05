Канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Kronen Zeitung выступил за введение промежуточного этапа в процессе вхождения в Евросоюз Украины и Молдавии.

«В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание <…> На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом», — пояснил политик.

По его словам, ЕС необходимо создать «подготовительную зону», позволяющую потенциальным членам союза укреплять с ним сотрудничество и адаптироваться к стандартам Евросоюза. Он отметил, что подобным путем шла и сама Австрия, пока не стала членом ЕС в 1995 году.

«Мало внимания уделяется практическим вариантам, которые обеспечивают тесные связи с ЕС во многих областях и укрепляют экономику Украины. Но это именно то, что нужно сейчас», — сказал Нехаммер, подчеркивая, что также поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании «европейского политического сообщества».

Европарламент 5 мая выпустил резолюцию, в которой призвал ЕС дать Украине статус кандидата. «За» проголосовали 637 евродепутатов, 13 «против», еще 26 воздержались. Однако, чтобы Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС, это решение должны единогласно одобрить все государства союза.

В начале мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС займет «десятилетия», даже если страна получит статус кандидата уже сейчас. Как альтернативу он предложил создать новое «европейское политическое сообщество», чтобы страны, не входящие в ЕС, в том числе Украина и Британия, присоединились к «европейскому ядру ценностей». (Газета.Ру)